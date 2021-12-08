Пєсков про підключення США до "Нормандського формату": Немає конкретики
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Конкретики в цьому питанні (питанні розширення формату. - Ред.) поки що немає. Так, американці мають вплив на Україну. США і НАТО - а ми розуміємо, хто в альянсі відіграє ключову роль - переслідують свої цілі в Україні. Але перш ніж говорити про розширення, треба зіставити позиції всіх учасників четвірки", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, всі країни "нормандської четвірки" мають власні канали комунікації з Вашингтоном на тему України.
"Такий канал був і в нас за Суркова (екс-помічник президента РФ. - Ред.)", - нагадав Пєсков.
Він також не виключив, що тему "нормандського формату" може порушити президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом США Джо Байденом.
"Із Макроном обговоримо, якщо тема триватиме", - сказав представник Кремля.