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Пєсков про підключення США до "Нормандського формату": Немає конкретики

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Пєсков про підключення США до "Нормандського формату": Немає конкретики
Конкретики в питанні підключення США до "нормандського формату" немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Конкретики в цьому питанні (питанні розширення формату. - Ред.) поки що немає. Так, американці мають вплив на Україну. США і НАТО - а ми розуміємо, хто в альянсі відіграє ключову роль - переслідують свої цілі в Україні. Але перш ніж говорити про розширення, треба зіставити позиції всіх учасників четвірки", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, всі країни "нормандської четвірки" мають власні канали комунікації з Вашингтоном на тему України.

"Такий канал був і в нас за Суркова (екс-помічник президента РФ. - Ред.)", - нагадав Пєсков.

Він також не виключив, що тему "нормандського формату" може порушити президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом США Джо Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Росії заявили, що не проти підключення США до Нормандського формату

"Із Макроном обговоримо, якщо тема триватиме", - сказав представник Кремля.

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Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    А хто в тебе козла питає,твоє мвсце на параші,туалетний йьоршик.
  • Fjall_Raven
    письков на свадьбе ***** и кабаевой ))) https://www.youtube.com/watch?v=U_beOJ6Fhvk
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