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Зеленський позитивно оцінив перемовини Байдена з Путіним. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює вчорашні перемовини президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ... Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми наразі бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту – врегулюванні війни на сході нашої держави", - стверджує Зеленський.

Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США.  За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.

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Топ коментарі

  • Міністр безкультур'я
  • Підлога Маккартні
    Главный заглядыватель в глаз ***** может там чего-то оценивать?
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    проснулся кокаиновый членограй... он что был на них чтобы оценивать?
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