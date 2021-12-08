Поки що не видно позитивних ефектів від переговорів Байдена і Путіна, - МЗС Польщі
На цьому у середу наголосив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.
"Після учорашньої зустрічі, з нашої точки зору (Польщі. – Ред.), я поки що не бачу позитивних ефектів", - заявив Шинковський вель Сенк.
За його словами, Росія застосовує відому з минулого тактику: здійснює ескалацію, а пізніше можливу деескалацію пов’язує з поступками іншої сторони.
"Тоді, коли всі видихають з полегшенням, Російська Федерація вже на два-три кроки попереду",- підкреслив польський дипломат.
За його словами, не можна обмежуватися лише діалогом, який є важливим, але це не може заміняти "реальних дій".
Відтак, за його словами, Польща не озирається на ці переговори, а розвиває власну армію.
"Звичайно, ми у певній мірі спираємося на альянси, вони дуже важливі. Натомість ми маємо зміцнювати власний потенціал і вести власну наступальну дипломатію, що робить прем’єр Моравецький, здійснюючи візити по Європі",- заявив заступник глави МЗС РП. Він зазначив, що дії Моравецького призвели до активних дій генсека НАТО Єнса Столтенберга та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Як відомо, два тижні тому Моравецький здійснив турне європейськими країнами, під час якого звертав увагу на агресивні дії Росії і Білорусі щодо сусідніх країн, зокрема України.