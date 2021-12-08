Новини • Війна

Припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ, - Зеленський сподівається, що ТКГ сьогодні вирішить 3 важливі питання

2 37623
Припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ, - Зеленський сподівається, що ТКГ сьогодні вирішить 3 важливі питання
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбувається 8 грудня, вдасться вирішити три основні питання. Це, зокрема, стосується припинення вогню та обміну полоненими на відкриття КПВВ.

Про це глава держави заявив сьогодні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть зараз, коли ми зустрічаємося, у нас відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, в якій сьогодні, хотілося б вірити, ми знайдемо вихід зі складної ситуації принаймні у трьох питаннях: це повернення до режиму припинення вогню, друге питання - це обмін полоненими, і третє питання - відкриття КПВВ", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату заблоковано через позицію Росії, - Кулеба

"Я знаю, що ці ж питання обговорювалися також за підтримки США на зустрічі президентів США та Росії. Ми знаходимо будь-які шляхи і віримо, що цей шлях, довгий чи короткий, приведе до реального результату", - додав глава держави.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
  • Владимир Иванец
    Воно в спортзале с утра попрыгало через скакалочку, замутило селфачок и теперь сидит, сподиваеться!!! Моя ж ты кися, мой хлопчик умненький! какой хороший у нас президент, зарядку делает. Представляете?
  • Нина Лабунская
    Дурень думкою сподівається .... У вас , в зеленому Шапіто, полоненими займається Третякова, у якої українські діти чомусь "третьосортні" ... Ви розраховуєте на милість Ху#ла??? 😡
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини