Росія проводить аудит військових підрозділів в ОРДЛО, перевіряючи готовність до бойових дій, - правозахисник Лисянський
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідно до наявної інформації, також проводиться аудит витрачання коштів виділених РФ на підтримки НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Перевірка триває вже два тижні.
"Наші джерела інформації в ОРДЛО повідомили, що про перевірку з РФ стало відомо після того, як в окремих підрозділах армійських корпусах "ЛНР" і "ДНР" почали оголошувати термінові збори, бойову тривогу тощо. Місцеві жителі, побоюючись бойових дій, уточнили, що відбувається. У свою чергу, родичі бойовиків через кілька днів також повідомили інформацію про військовий аудит", - каже Лисянський.
За попередньою інформацією перевіряльники з РФ не задоволені станом справ в АК-1 і АК-2 (армійських корпусах) - оскільки обліковий склад завищений, багато найманців з НЗФ перебувають або на лікарняному, або у відпустці за сімейними обставинами, частина техніки не справна, навчальні заняття з особовим складом не проводяться регулярно.