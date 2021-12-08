"З компанії Officium SW Ltd давно вийшов і акціями не володію", - міністр інфраструктури Кубраков

Наприкінці 2018 року було ухвалено рішення про закриття компанії Officium SW Ltd, і тоді вона повинна була бути закрита, але існувала "на папері" і в 2020 році.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав міністр Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора у ЗМІ з’явилася інформація щодо компанії Officium SW Ltd., яка була зареєстрована на моїх колишніх бізнес-партнерів та мене. Компанія була заснована ще у липні 2018 року під стартап, що передбачав реєстрацію прав інтелектуальної власності у сфері IT. На жаль, українське законодавство щодо інтелектуальної власності поки що не дає належного захисту для бізнесу та інноваційних продуктів, саме тому тоді ми обрали реєстрацію закордоном. Сподіваюся ця ситуація зміниться із запуском Дія City. Згодом ми відмовились від ідеї стартапу. Буквально через кілька місяців після запуску, наприкінці 2018 року, було прийнято рішення про закриття компанії", - пише Кубраков.

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За його інформацією, вже у 2018 році ця компанія була закрита. "Жодними документами, як міноритарний учасник із часткою в 6,6%, я не володів. Тому при заповненні декларацій у 2018 і 2019 роках я не зазначав корпоративні права на неї. Уже пізніше я дізнався про те, що Officium SW Ltd. остаточно було виключено з реєстру лише навесні 2020 року. Однак навіть за таких умов – вона існувала лише на папері, по ній не відбувалося жодних операцій чи руху коштів", - зазначив Олександр Кубраков.

Міністр наголосив, що виступає за максимальну відкритість даних під час декларування.

"Я підтримую обов’язкове декларування державних службовців і намагаюся приділяти цьому питанню максимальну увагу. Проте ніхто не застрахований від ненавмисного внесення до декларації помилкових даних чи їх невнесення. З початком власної політичної діяльності я завжди намагався діяти послідовно. Перед вступом до партії "Слуга народу" – відмовився від управління власним бізнесом, залишаючись його власником. У 2021 році – повністю вийшов з бізнесу, зосередившись винятково на державних справах. Всі ці зміни належним чином задекларовані, а податки сплачуються в Україні", - пише міністр Кубраков.