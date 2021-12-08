ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера"

Найманці ПВК "Вагнер" воюють у всьому світі на стороні гібридних російських військ.

Європейський союз затвердили санкції щодо членів приватної воєнної кампанії "Вагнер" . Вони стосуються громадян Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Посли ЄС сьогодні (8 грудня, - ред.) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

В ЄС також додадуть:

трьох осіб, пов'язаних із групою, до санкційного списку щодо прав людини,

одного – до санкційного списку щодо Лівії,

трьох – до санкційного списку щодо України,

двох фізосіб та трьох юросіб – до санкційного списку щодо Сирії.

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Найманці ПВК "Вагнер" воюють у всьому світі на боці гібридних російських військ, зокрема у Сирії та на сході України. Українські розвідники їх уперше зафіксували на Донбасі ще 2014 року. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

До "чорного списку" ЄС потрапив голова ПВК Дмитро Уткін, а за злочини на Донбасі заступник регіонального астраханського відділу спілки "добровольців Донбасу" Денис Харитонов та позаштатний співробітник ГРУ РФ Сергій Щербаков. Їм обмежать в'їзд до ЄС, а їхні активи заморозять.

Санкції ще мають погодити на міністерському з'їзді у Брюсселі, і вони набудуть чинності після офіційної публікації.