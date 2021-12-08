Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін вважає неприйнятним вступ України до НАТО. На його думку, забезпечення безпеки України не має нести загрози російській стороні.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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"Ми дійсно говорили (з президентом США Джо Байденом. - Ред.) про регіональну проблематику, говорили про конфлікт на південному сході України. І про пов'язану з цією ситуацією іншу (для нас дуже чутливу) тему, її торкнулися теж, а саме розширення блоку НАТО на схід за рахунок України. Це одне з ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову і навіть стратегічну перспективу", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що на міжнародних переговорах попереджає партнерів, що вступ України до НАТО - неприйнятний для Росії.

"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін. І не підривати безпеку інших країн, в даному випадку Росії", - додав він.

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Втім, він ані слова не сказав про те, як Росія та війська РФ регулярно підривають безпеку України.