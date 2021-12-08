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З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті

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З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті
З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових. До цього переліку увійшли не лише загиблі безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.

Про це на прес-конференції заявив головний спеціаліст відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Владислав Куценко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він підкреслив, що до сформованого інститутом переліку входять не лише військові, які загинули безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.

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"Тому наша цифра точно не співпадає з цифрою Міноборони... Це 4 тис. 488 загиблих", - зазначив Куценко.

Топ коментарі

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Слава Україні !
    Героям Слава     !

    Пам'ятаймо кожного
  • Yan Pastars
    Слава Українським воїнам.
  • irenka ko
    Золотий генофонд України втратили.

    Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
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