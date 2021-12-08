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Бустерна доза забезпечує максимальний захист від штаму "Омікрон", - Pfizer

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У компанії Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у компанії зазначили: "Хоча навіть дві дози вакцини можуть забезпечувати захист проти важкого перебігу хвороби, викликаного Омікроном, з наших попередніх результатів випливає, що цей захист є максимальним із третьою дозою вакцини".

Висновки Pfizer, оголошені в пресрелізі, є попередніми і ще не пройшли наукового огляду.

Pfizer і BioNTech вже працюють над створенням вакцини спеціально для штаму "Омікрон", якщо вона знадобиться.

Також читайте: Pfizer готовий адаптувати свою COVID-вакцину до штаму "Омікрон": знадобиться 100 днів, - Єврокомісія

Топ коментарі

  • joker avto
  • Ef Df
    Видно, цей, що писав вже вколовся третій раз.

    "... Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон"
    Джерело: https://censor.net/ua/n3304109

    "....Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у... " Джерело: https://censor.net/ua/n3304109
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Нужно опираться на результаты исследований, чтоб такое заявлять. В противном случае это - манипуляция глупыми или доверчивыми людьми. Обман и шарлатанство.
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