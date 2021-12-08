Бустерна доза забезпечує максимальний захист від штаму "Омікрон", - Pfizer

У компанії Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у компанії зазначили: "Хоча навіть дві дози вакцини можуть забезпечувати захист проти важкого перебігу хвороби, викликаного Омікроном, з наших попередніх результатів випливає, що цей захист є максимальним із третьою дозою вакцини".

Висновки Pfizer, оголошені в пресрелізі, є попередніми і ще не пройшли наукового огляду.

Pfizer і BioNTech вже працюють над створенням вакцини спеціально для штаму "Омікрон", якщо вона знадобиться.

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