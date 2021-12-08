"Демілітаризація" в Міноборони: посади зможуть отримати цивільні

Цивільні зможуть займати в Міністерстві оборони посади, для яких не потрібна військова компетенція.

Про це очільник міністерства Олексій Резніков розказав в інтерв’ю АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Міноборони вже розпочалася поступова "демілітаризація" посад. Військові посади збережуться лише там, де вони дійсно необхідні, де потрібні військові компетенції. Системне рішення - ухвалення закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління", - розказав він.

Резніков додав, що законопроєкт вже готовий та незабаром буде запропонований на розгляд парламенту.

Він наголосив, що ефективна робота міністерства можлива, якщо поєднуються цивільні та військові компетенції.

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Резніков додав, що немає жодного сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, які складаються з військових, адже ці структури будуть дублювати функції і постійно з’ясувувати, хто з генералів головніший.

Наступним кроком після демілітаризації буде затвердження нової структури міністерства. Вона міститиме три ключові компоненти:

чіткий розподіл підрозділів на ті, що виробляють політики, і ті, що імплементують;

виокремлення функцій, які надзвичайно важливі для функціонування сектору оборони, але зараз розпорошені. Буде виділено в окрему функцію управління людським потенціалом;

впровадження управлінських практик. На старті йдеться про створення 5 міжструктурних комітетів, які дозволять залучати фахівців, потрібних для вирішення тих чи інших завдань.

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