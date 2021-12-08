"Демілітаризація" в Міноборони: посади зможуть отримати цивільні
Про це очільник міністерства Олексій Резніков розказав в інтерв’ю АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Міноборони вже розпочалася поступова "демілітаризація" посад. Військові посади збережуться лише там, де вони дійсно необхідні, де потрібні військові компетенції. Системне рішення - ухвалення закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління", - розказав він.
Резніков додав, що законопроєкт вже готовий та незабаром буде запропонований на розгляд парламенту.
Він наголосив, що ефективна робота міністерства можлива, якщо поєднуються цивільні та військові компетенції.
Резніков додав, що немає жодного сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, які складаються з військових, адже ці структури будуть дублювати функції і постійно з’ясувувати, хто з генералів головніший.
Наступним кроком після демілітаризації буде затвердження нової структури міністерства. Вона міститиме три ключові компоненти:
-
чіткий розподіл підрозділів на ті, що виробляють політики, і ті, що імплементують;
-
виокремлення функцій, які надзвичайно важливі для функціонування сектору оборони, але зараз розпорошені. Буде виділено в окрему функцію управління людським потенціалом;
-
впровадження управлінських практик. На старті йдеться про створення 5 міжструктурних комітетів, які дозволять залучати фахівців, потрібних для вирішення тих чи інших завдань.