Пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Тернопільщині, постраждали 9 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat.