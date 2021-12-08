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Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський

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Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський
Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, які підуть на інвестиції, торгівлю та безпеку.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до £3,5 млрд", - написав Зеленський.

Також читайте: Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України, - Джонсон

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-респект.Боже-бережи королеву...
  • Yman Yman
    А Британя в курсе, не?

    Переведите кто-нить Джонсону чо там клоун высрал, хай поржет
  • Vika Lysenko
    Только оружием. И под жесточайшим контролем !!!Ну разве можно предателю - саботажнику деньги давать ? Какламойше 4 миллиарда сегодня подарил , на бизнес шапито 10 миллиардов ………
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