Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський
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Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, які підуть на інвестиції, торгівлю та безпеку.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до £3,5 млрд", - написав Зеленський.