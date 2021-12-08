Київрада завтра планує знищити 176 га екопарку Осокорки, - депутатка Михайлова

Ці ділянки отримали у 2019 році статус ландшафтного заказника. Але завтра їм можуть "закатати в асфальт та віддати під знищення".

Про це пише у фейсбуці депутатка Київради Аліна Михайлова, повідомляє Цензор.НЕТ. Вона називає заплановані на завтра події "нймасштабнішою зрадою ІХ сликання Київради".

"Депутати голосуватимуть за проєкт рішення про відмову від судових спорів щодо продовження договорів оренди землі, які вже дійшли до Верховного Суду. На практиці це означає повне розблокування будівництва", - пише Михайлова.

Проєкт рішення будуть розглядати як невідкладний. Якщо рішення буде прийняте на користь знищення екопарку, Михайлова закликає мера Віталія Кличка накласти на нього вето.

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"Юристи Київради знаходяться за пів кроку від перемоги, але будівельна мафія у змові з владою збирається висмикнути її в нас прямо з-під носу. Уявіть: громада майже перемогла у законній боротьбі за свої екологічні права, а її обранці хочуть нас розброїти і технічно здатись забудовнику. Це не просто зрада. Це - злочин. Кожен, хто голосує за, стає його співучасником", - додала Михайлова.