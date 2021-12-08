Шольц про можливу агресію РФ проти України: Усі мають дотримуватися принципу непорушності кордонів

Олаф Шольц вперше як канцлер ФРН висловився про ситуацію на кордоні України з Росією та про "Північний потік-2"

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на кордоні Росії та України та можливої ескалації конфлікту, Шольц дав зрозуміти, що Німеччина керуватиметься принципами ОБСЄ у врегулюванні конфлікту.

"Для безпеки та співпраці в Європі непорушність кордонів - це найважливіше. Одного разу ми це вже зрозуміли, і це розуміння мало успіх. Воно привело до того, що об'єднання Німеччини стало можливим, що "залізна завіса" зникла, що багато країн, якими керувала диктатура комунізму, стали частиною Європейського Союзу, що був демократичний прорив. Я гадаю, що наразі знову йдеться про те, щоб працювати на основі цих принципів, і найважливіше - непорушність кордонів", - заявив новий канцлер ФРН.

Говорячи про ймовірність застосування санкцій щодо РФ у разі можливого вторгнення на територію України, наступник Меркель повторив: "У нас ясна позиція. Ми хочемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Кожен розуміє, що будуть наслідки, якщо цього не станеться".

Читайте також: Питання, чи готовий наступний канцлер Німеччини Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним, залишається відкритим, - посол України Мельник

Шольц також висловився щодо газопроводу "Північний потік-2", нагадавши, що його сертифікацію ще не завершено.

"Федеральне мережеве агентство незабаром ухвалить рішення, багато рішень вже було ухвалено, інакше б газопровід не вдалося б добудувати. Я гадаю, усім зрозуміло, що ми виступатимемо за те, щоб не було конфронтації", - сказав німецький політик. За словами канцлера ФРН, важливо, щоб Німеччина наполягала на верховенстві права під час вирішення, зокрема, питань, пов'язаних із будівництвом та запуском газопроводу.

Також читайте: В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" зупиниться, - Нуланд