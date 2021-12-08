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Франція попереджає Москву про "стратегічні наслідки" в разі ескалації ситуації з Україною

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Франція попереджає Москву про "стратегічні наслідки" в разі ескалації ситуації з Україною
Росія зіткнеться з масштабними наслідками та санкціями у разі нападу на Україну.

Про це заявив у середу глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії дали твердо зрозуміти, що будуть стратегічні та масивні наслідки, якщо буде нове порушення територіальної цілісності України", - заявив французський міністр.

Ле Дріан також запевнив, що йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися у минулому, у ситуації з Кримом у 2014 році.

"Ми з великою увагою стежимо за ситуацією навколо України. Глави держав та урядів висловили свою рішучість із тим, що суверенітет не можна порушувати", - зазначив він.

Також читайте: Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден

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Топ коментарі

  • Рекрут
    Не доверяю я Франции.
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Блин, такой озабоченности уже всем миром навалили… Боюсь, х.уйло не вывезет…
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Осмелели жабоеды, или рокфора переели---ветер гнать когда уже уплыло!
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