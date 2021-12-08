Блінкен та Мішель обговорили російські війська біля України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, під час якої вони вказали, що Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною.

Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони висловили стурбованість через нарощування Росія військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію і повернулася до дипломатії, у тому числі до повного виконання мінських домовленостей, які є найкращим способом вирішення конфлікту на Донбасі", - розказав він.

Прайс наголосив, що Блінкен і Мішель у ході розмови домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі "ескалації її агресії в Україні".

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