Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля України, - посол Мельник

Німецький парламент у четвер, 9 грудня, проведе екстрені слухання щодо накопичення військ РФ біля державних кордонів України.

Про це повідомив у твіттері посол України у Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Чекаємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - написав Мельник.

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