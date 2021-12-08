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Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля України, - посол Мельник

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Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля України, - посол Мельник
Німецький парламент у четвер, 9 грудня, проведе екстрені слухання щодо накопичення військ РФ біля державних кордонів України.

Про це повідомив у твіттері посол України у Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Чекаємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - написав Мельник.

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Топ коментарі

  • Андрій Жагун 3f28c282
    А якщо серйозно, то переговори закінчилися нічим. Санкції, як жест доброї волі відклати, але в разі чого введуть буже швидко. Але найгірше те, що США роздратовані пасивністю ОПи і Зєєєлі. Як можна допомогти тому, хто не хоче воювати, хто готовий втікти при першому ж пострілі?
  • Андрій Жагун 3f28c282
    А Зєєєлє все пофіг. Люська арістовічна скахала, що "праізашла дєескалация".
  • віктор федорович 31ee1569
    А чому повномасштабного наступу не могло бути?
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