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Україна, Литва і Грузія домовилися про створення Групи з аналізу кіберзагроз, - Міноборони

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Україна, Литва і Грузія домовилися про створення Групи з аналізу кіберзагроз, - Міноборони
Міністерства оборони України, Литви та Грузії підписали Меморандум щодо створення Групи з аналізу кіберзагроз при Регіональному центрі кіберзахисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

Метою Меморандуму є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Завдання Групи полягає в розвитку багатонаціональних спроможностей щодо аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією на оперативному та тактичному рівнях щодо кіберзагроз, вразливостей безпеки, обробки інцидентів та цифрової експертизи.

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"Підписанням Меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки та підкреслюється готовність країн брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", — наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Топ коментарі

  • fg cbn
    Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром.
    А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.



    Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
  • Ритта Рыжук
    Черговий Меморандум!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
  • Анатолий Петров 4cc6e3b6
    Украина может и лбязана стать региональным лидером, но конесно, с настоящим, украинским президентом, па.триотом.
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