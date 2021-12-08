Україна, Литва і Грузія домовилися про створення Групи з аналізу кіберзагроз, - Міноборони
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
Метою Меморандуму є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.
Завдання Групи полягає в розвитку багатонаціональних спроможностей щодо аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією на оперативному та тактичному рівнях щодо кіберзагроз, вразливостей безпеки, обробки інцидентів та цифрової експертизи.
"Підписанням Меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки та підкреслюється готовність країн брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз. Всі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", — наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.