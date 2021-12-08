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Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти з Україною, - МЗС

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Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проєкти з Україною, - МЗС
Велика Британія повідомила про надання додатково одного мільярда фунтів стерлінгів на реалізацію торговельних та інвестиційних проєктів з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Кошти, які спрямує британське Агентство гарантування експортних кредитів (UK Export Finance), можуть бути використані у низці сфер, зокрема у галузях охорони здоров‘я, інфраструктури та "зеленої" енергетики.

"Рішення про додаткове виділення понад 35 мільярдів гривень на проєкти з торгівлі та інвестицій підтверджує високий рівень стратегічного партнерства, досягнутий під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона в жовтні минулого року. Залучення цих коштів додатково до раніше анонсованих 2,5 мільярда фунтів стерлінгів створить нові можливості для нашої економіки та українського бізнесу, підвищить добробут українських громадян", - зауважив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Також читайте: Велика Британія додатково виділить £1 млрд на підтримку України, - Зеленський

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Топ коментарі

  • ТутАхламон
    все було б добре,якби не тотальне велике крадівництво...
  • alex orly
    Британці, не давайте налом!!!!!!! Будуть виконані проекти або якісь інші роботи чи закупи, тоді і проплатіть!!!!!!! А інікше все зникне, а вам покажуть фіктивні виконання!!!!!!
  • Ирина Мороз
    Підвищать добробут зел, опи та наближеного олігарха, хто б сумнівався.
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