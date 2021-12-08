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Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг

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Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ не порушуватиме територіальної цілісності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - заявив Столтенберг.

Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів відносно України.

Також читайте: Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Alexey Chernyavsky
    Да хватит уже сопли пускать. Вы или перекройте Пуйлу кислород или промолчите, подождите когда оно в озабоченную Европу свое свиное рыло засунет
  • Борменталь Незабаром
    вы смотрите как упёрто рашафашистская пропаганда вгружает, что Украина не выстоит без штатов или нато или ес...
    Включите мозги, сопротивление было организовано простыми украинскими мужчинами и женщинами, когда обычные повара, айтишники, водители, врачи и учителя смешивали с говном "элитный " рашистский "спецназ" - ни о каких штатах или натах или есах не было ни слуха ни духа!!!
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