Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден
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До п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.
Про це заявив президент США Джо Байден журналістам, коментуючи онлайн-зустріч із президегнтом РФ Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН
За словами президента США, до кінця цього тижня буде оголошено про зустрічі на високому рівні з Росією і принаймні чотирма основними союзниками з НАТО. На цій зустрічі планують "обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО загалом", а також питання "зниження напруженості на східному фронті".
Водночас Байден зауважив, що Сполучені Штати мають моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників з НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.