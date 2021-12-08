Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден

До п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден журналістам, коментуючи онлайн-зустріч із президегнтом РФ Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН

За словами президента США, до кінця цього тижня буде оголошено про зустрічі на високому рівні з Росією і принаймні чотирма основними союзниками з НАТО. На цій зустрічі планують "обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО загалом", а також питання "зниження напруженості на східному фронті".

Водночас Байден зауважив, що Сполучені Штати мають моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників з НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.

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