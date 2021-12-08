США цього тижня доставлять партію військової допомоги Україні

США цього тижня відправлять Україні останню партію військової допомоги, яку заплановано на цей рік відповідно до контракту.

Про це розповів під час брифінгу прессекретар Пентагону Джон Ф. Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

У Міністерстві оборони США зазначили, що цього тижня завершується контракт на 2021 рік щодо постачання озброєння Україні. Вантаж допомоги, за словами речника Пентагону, складатиметься зі стрілецької зброї та боєприпасів.

Варто зазначити, 10 та 18 жовтня до України вже було доставлено дві партії вантажу, третю - доправили 22 жовтня.

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