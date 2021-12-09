В Україні виявляють лише 40% усіх випадків COVID-19, – Ляшко
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В Україні 60% інфікованих коронавірусом не потрапляють до офіційної статистики.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Ми дивимося на кількість людей, які перехворіли, і розуміємо, що ми виявляємо десь 40% усіх хворих. Інші 60% не виявляються, і це нормальна світова практика, оскільки велика кількість людей хворіє легко, не звертається до лікаря. Це призводить до того, що кількість інфікувань у домогосподарстві або за його межами може збільшуватися", – розповів міністр.
На думку Ляшка, наступні хвилі коронавірусу мають бути легшими. Однак це залежить від появи нових мутацій коронавірусу.