Росія стратегічно не зацікавлена в ефективності Нормандського формату, - представник української делегації у ТКГ Гармаш
Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стратегічної зацікавленості Росії в ефективній роботі Нормандського формату немає абсолютно. Тому що в Нормандському форматі немає ОРДЛО. І ось навіть на сьогоднішньому засіданні ТКГ ми бачимо новий тренд - це те, що Росія намагається все-таки нав'язати нам суб'єктність ОРДЛО", - повідомив журналіст.
Гармаш розповів, що сьогодні на засіданні перемовники протягом восьми годин обговорювали можливість укладення перемир'я, відновлення режиму "тиші". І українська сторона не висувала для цього якихось умов.
"А ось із вуст представників Росії та ОРДЛО постійно ставляться нам якісь умови, основна з яких - це суб'єктивізація. Тобто, щоб ми назвали ОРДЛО стороною конфлікту", - пояснив Гармаш.
Представник українській делегації наголосив, що коли люди хочуть миру, вони не ставлять умов: "Тому якихось особливих змін у позиції Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі я не бачу, на жаль. І не думаю, що вони можливі сьогодні з боку України. Тому що нам ставлять лише ультиматуми".