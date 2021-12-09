Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси у якості військової допомоги
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Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас передав першу частину допомоги українським військовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив міністр.
За угодою з литовським урядом ЗСУ було без оплати надано бронежилети та балістичні пояси.
"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.