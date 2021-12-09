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Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси у якості військової допомоги

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Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси у якості військової допомоги
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас передав першу частину допомоги українським військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив міністр.

За угодою з литовським урядом ЗСУ було без оплати надано бронежилети та балістичні пояси.

"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

    Ось людина розуміє (так само як і його країна) що Україна захищає весь притомний світ від рашистської навали.
    Щира подяка.
  • alex lagun
    вот кто настоящие наши Братья!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Литовцям-респект...
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