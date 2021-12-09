Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси у якості військової допомоги

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас передав першу частину допомоги українським військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив міністр.

За угодою з литовським урядом ЗСУ було без оплати надано бронежилети та балістичні пояси.

"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

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