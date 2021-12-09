За добу війська РФ шість разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Неподалік Луганського противник обстріляв позиції ЗСУ зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 9 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.