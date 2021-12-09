ЄС і НАТО готові швидко відреагувати, якщо Росія продовжить ескалацію у напрямку України, - прем'єр Естонії Каллас
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Європейський союз і НАТО уважно стежать за розвитком подій. Ми готові відреагувати на агресію проти наших країн-партнерів: дії Росії в Україні не залишаться без відповіді ні з боку, ні з боку наших союзників", - йдеться у її заяві на зустріч глав урядів країн Балтії у Вільнюсі.
За її словами, "нам вдалося зберегти тверду позицію в Європейському союзі щодо введення санкцій щодо Білорусі, і ми також готові спільно і швидко відреагувати, якщо Росія продовжить ескалацію в напрямку України".
Прем'єр-міністр вважає, що загрози та агресивна політика Росії зростає. Крім того, "поряд із зростанням ворожих сигналів ми спостерігаємо і більш активну військову діяльність Росії у напрямку України".
"Для нас неприйнятно, що авторитарна держава за допомогою загрози військових дій та застосування сили намагається змусити Україну змінити свої рішення: ми бачимо бажання силою чи загрозами розділити Європу на сфери впливу. Це неприпустима та морально непорядна політика. І це треба ясно дати зрозуміти Росії" , - Закликала Каллас.
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