Блінкен і Столтенберг обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої агресії РФ проти України, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у середу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти дій альянсу у разі вторгнення РФ в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили розмову президента (Джо. - Ред.) Байдена з президентом Росії (Володимиром. - Ред.) Путіним, яка відбулася 7 грудня. Також вони обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої російської агресії проти України", - наголошується у заяві Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 7 грудня Путін і Байден провели двогодинні переговори приділивши особливу увагу Україні. Як зазначили у Білому домі, президент США пообіцяв Путіну надати жорстку відповідь у разі військової ескалації в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден