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Блінкен і Столтенберг обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої агресії РФ проти України, - Держдеп США

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Блінкен і Столтенберг обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої агресії РФ проти України, - Держдеп США
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у середу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти дій альянсу у разі вторгнення РФ в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили розмову президента (Джо. - Ред.) Байдена з президентом Росії (Володимиром. - Ред.) Путіним, яка відбулася 7 грудня. Також вони обговорили варіанти дій НАТО у разі подальшої російської агресії проти України", - наголошується у заяві Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 7 грудня Путін і Байден провели двогодинні переговори приділивши особливу увагу Україні. Як зазначили у Білому домі, президент США пообіцяв Путіну надати жорстку відповідь у разі військової ескалації в Україні.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
  • Senator S 01a656ec
    Голобородька ведет Украину к Дефолту и талонам на пропитание...73%....
  • Анатолий К 65c6a92d
    Які дороги, коли біля воріт своїть ворог і зарадив зброю? Перше що потрібно робити - озброювати армію, а вже коли кацапи відійдуть, то будувати дороги. Бо закрадається таке враження, що Володя і його команда спеціально будують дороги для ворога, щоб коли він займе ці території, то не тратився на приведення доріг у нормальний стан.
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