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Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 грудня у світі зареєстрували 666 366 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 860 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 268 117 029 випадків інфікування, з них 666 366 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 295 199 особи, з них 7 860 за минулу добу.

Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 241,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.

Україна - на пятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

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Топ коментарі

  • Kozak Slovak
    В Німеччині показує 571 труп, а щеплено більше 70 % . В Польщі аналогічно. Овцинація пройшла успішно.
  • Senator S 01a656ec
  • Юрий Мазепа 96f1ecee
    Чей заказ выполняет автор? На каких идиотов расчитаны цифры? Летальность и количество летальных случаев-абсолютно разные вещи. Летальность-количество умерших на 100 000 населения. А-у, гараж! Посчитай на простом калькуляторе: под руководством ,,чемпионов мира по борьбе с ковид-19" (Зеленский, май 2020) по фамилиям Зеленский и Шмыгаль ЛЕТАЛЬНОСТЬ в Украине ПРЕВЫШАЕТ летальность в США, России, Китае и Индии вместе взятых. И о каких местах кто-то вякает?
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