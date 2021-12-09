Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 грудня у світі зареєстрували 666 366 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 860 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 268 117 029 випадків інфікування, з них 666 366 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 295 199 особи, з них 7 860 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 241,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.