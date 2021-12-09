В Україні за добу від COVID-19 померли 465 осіб, зафіксовано 12 376 нових випадків зараження, 24 547 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 26 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!
За добу 08 грудня в Україні:
зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194);
178 796 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 449 осіб;
летальних випадків – 465;
одужало – 24 547 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 532 357 осіб;
одужало – 3 133 970 осіб;
летальних випадків - 89 901;
проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень", - розповіли в МОЗ.