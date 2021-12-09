Столтенберг позитивно оцінив діалог Байдена і Путіна та закликав РФ до деескалації

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, й висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України.

Про це Столтенберг сказав під час організованої у Берліні конференції про глобальний мир та безпеку в ХХІ столітті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним й сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військової сили, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - заявив Столтенберг.

Він також укотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів стосовно України.

Переговори між президентами США та Росії відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. На них вони обговорювали Україну та інші теми.

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