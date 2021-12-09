Особистий фітнес-тренер Зеленського Данильченко є ідеологом "Активних парків" президента, - ЗМІ

Ідеологом і співавтором президентської програми "Активні парки" є особистий фітнес-тренер Володимира Зеленського – Вадим Данильченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "УП".

Як відомо, "Активні парки" є частиною більшої президентської програми "Здорова країна", яку Зеленський представив у червні цього року на одному з форумів "Україна 30". Вона також охоплює реформу шкільного харчування та фізкультури.

Зазначається, що ідею "Активних парків" Данильченко виношував ще до перемоги Зеленського, а вже після неї в розмові з помічником Єрмака Сергієм Матієнком ідея трансформувалась у великий проєкт з тренуваннями за QR-кодами.

Встановлення нових майданчиків, так звану інфраструктурну сторону проєкту, координує Офіс Президента. Кошти на їхнє будівництво виділяють через субвенцію з Мінфіну. Цьогоріч звели 600 таких майданчиків у 6 пілотних областях – Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Донецькій і Полтавській. За даними джерела "УП", наближеного до проєкту, на це пішло 420 мільйонів гривень, з них 350 з державного бюджету і 70 – з місцевих. До кінця 2022 в Україні має з’явитись ще понад 9 тисяч таких парків.

Сам Данильченко працює особистим фітнес-тренером Зеленського вже 6 років. Він поділився з виданням, що перемога його "клієнта" на виборах на рівень навантажень нинішнього президента не вплинула аж ніяк. Щодня о 7 ранку перед роботою у президента тренування.

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"У нього (Зеленського. – Ред.) є чіткий графік. Він може і штангу 80 кілограмів лежачи підняти від грудей і спокійно підтягнутись 15 разів, і годину робити програму на велотренажері. А може і високоінтервальне тренування. Я навіть скажу, що на міжнародних зустрічах йому казали, що він гарно виглядає, що в нього гарна фізична форма", - поділився Данильченко.

Водночас нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в фейсбуці таким чином прокоментував вищевикладену інформацію: "Будь-яка кухарка може керувати державою", тим більше особистий фітнес-тренер клоуна або, наприклад, бригадний – героїновий драгдилер з Оболоні".