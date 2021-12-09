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Розслідування кіберполіції проти "Миротворця" демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев. ДОКУМЕНТ

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Розслідування кіберполіції проти "Миротворця" демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев. ДОКУМЕНТ
Розслідування кіберполіції проти Центру "Миротворець" "демонструє нестримний намір знищити докази злочинів проти України і її громадян".

Про це заявив директор Центра "Миротворец" Роман Зайцев, передає Цензор.НЕТ.

"Зі ЗМІ дізналися, що кіберполіція нібито в Центр "Миротворець" листа відправила з приводу того, що Л.Денісова разом з російським агресором і створеними ним проросійськими терористичними посіпаками на окупованих територіях України вирішили "як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював" (цитата Денісової). І дійсно, кіберполіція таки відправляла такого листа, який був знайдений у спамі офіційної електроної скринькі Центру", - розповів він.

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"Враховуючи той факт, що атака на Центр "Миротворець" в черговий раз набула суспільного резонансу і демонструє нестримний намір знищити докази злочинів проти України і її громадян, публікуємо цей лист. ... В черговий раз наголошуємо, що Центр "Миротворець" з моменту свого створення здійснює всю свою діяльність виключно у відповідності до міжнародного та українського законодавства", - додав Зайцев.

8 грудня стало відомо, що кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової.

Розслідування кіберполіції проти Миротворця демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев 01
Розслідування кіберполіції проти Миротворця демонструє намір знищити докази злочинів проти України, - директор центру Зайцев 02

Топ коментарі

  • Герхард
    Я так понимаю, что фамилия Зеленский/ая - это уже диагноз.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Денисова зараз у Зеленського на гачку , бо була порушена проти неї кримінальна справа за те що влаштувала своїм помічником коханця , так що в руках зрадників з ОП ще одна маріонетка .
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Денисовій із Монастирським, як і кацапам, заважає Миротворець, який від початку збройної агресії росії збирає базу злочинців.
    "Невинна дєвочка" Фаїна Савенкова бере активну участь в антиукраїнській пропаганді, звинувачуючи ВСУ в обстрілах мирного населення.
    Замість висунення підозр проти кураторів Фаїни, які використовують неповнолітню Савенкову, Монастирський з Денисової переслідують патріотів України.
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