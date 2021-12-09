Німеччина розгляне варіант зупинки "Північного потоку-2" у разі російського вторгнення до України, - Financial Times

Влада ФРН буде готова розглянути можливість зупинки "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну.

Про це Financial Times заявили джерела, обізнані з позицією Берліна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Видання зазначає, що новий канцлер ФРН Олаф Шольц – прихильник "Північного потоку". "Тим не менше, Захід має широкий спектр опцій, щоб відповісти у разі вторгнення РФ в Україну. Зупинка "Північного потоку-2" - одна з опцій", - йдеться у статті, акцентуючи увагу на тому, що це думка співрозмовників видання.

"Американські офіційні особи заявляють, що Шольц навряд чи прогнеться під американським тиском щодо газопроводу відразу після того, як став канцлером. Проте, на їх думку, загалом він підтримує ідею США про тиск на Путіна, щоб запобігти вторгненню", - наголошується в статті.

Financial Times зазначає, що за Ангела Меркель ФРН була за реалізацію "Північного потоку-2". Проте у новій коаліції "зелені" виступають проти цього проекту.

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