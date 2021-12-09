"Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. "Гейценята" складають конкуренцію "соросятам", - "слуга народу" Богуцька

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька іронізує з приводу вакцинації та називає хворобу COVID-19 "уявною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентарка повідомила у Facebook.

"Білл Гейтс незадоволений, що не так розподіляються мільярди вакцин. Сказав, що нарощуватиме їхнє виробництво. А що це означає? Все просто. Після Омікрона виявились нові, більш замовні штами, які спокійно обійдуть три дози, але четверта їх обов'язково зупинить. Потім виявиться, що п'ята - найефективніша і т.д. Схоже, що "соросятам" заздрісну конкуренцію починають складати "гейценята". У них більш ефективно вдається покласти на лопатки і демократію, і права людини", - йдеться в повідомленні.

Нардепка іронізує з приводу вакцинації дітей віком від 5 років.

"Віктор Ляшко заявив, що Захід уже починає вакцинувати дітей віком від 5 років. І, мовляв, незабаром це прийде до нас. І він, Віктор, це вітає. Думаю, що не треба зупинятись на дітях від 5 років. Дітям до п'яти вакцина може знадобитися. Причому одразу в пологовому будинку. Хоча і це не межа. Справжнім ноу-хау гейценят стане вакцинація сперматозоїдів. Ну, щоб одним махом убити в них не тільки уявний ковід, але й шкідливі звички, наприклад, куріння, пияцтво та вільнодумство. Читаю, що Білл Гейтс - філантроп. І одразу запитую себе: мільярди вакцин, які мають стати трильйонами доларів - це суть філантропії?", - підсумувала Богуцька.

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В коментарях до публікації один з прибічників президента Зеленського Євген Середа заявив, що Біллу Гейтсу нібито подобається "дивитись на масові страти та страждання людей" та додав, що "людство в реальній небезпеці".