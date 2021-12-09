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Глава МЗС Німеччини Бербок у грудні відвідає Донбас, - посол Мельник

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Переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна не усунули "загрозу війни".

Наразі потрібен "потужний сигнал" Кремлю від нового німецького керівництва, сказав посол України в Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми закликаємо нового федерального канцлера Олафа Шольца і нового міністра закордонних справ Анналену Бербок оголосити надійний перелік болючих каральних заходів проти Росії, якщо вона наважиться вчинити новий напад", – зазначив він.

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За словами дипломата, у грудні очікується візит до України нового глави МЗС ФРН. У планах – відвідування лінії фронту на Донбасі

Мельник вважає, що німецька чиновниця приїде на схід України, "щоб продемонструвати непохитну солідарність Німеччини".

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Донюас поражнюас не гонюас
  • Анатолий Панасюк
    Та таке! Для них у всьому винні Україна і США. Що вже про них говорити, коли полтавський Мамай (щоб у нього в горлі пір*я виросло) вважає, що США воює з рашкою на території України.
  • Sophia-Maria Duglass
    "Втрати РФ будуть надмірними, і він може втратити крісло", - каже LIGA.net американський економіст, дипломат Андерс Ослунд.

    у 100 миллиардеров рашки скоро лопнет терпение и выкинут хутина из хремля 😀😀
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