Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації від коронавірусу, - Кузін

У чотирьох регіонах України спостерігається найгірша ситуація з вакцинацією від коронавірусу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікарь Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Нагадаємо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.

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