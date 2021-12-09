У ТКГ обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але не досягли розуміння, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Учасники ТКГ обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, однак не досягли єдиного розуміння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні й у ТКГ посол Мікко Кіннунен.

"У центрі уваги сьогоднішньої зустрічі була ситуація у сфері безпеки. Відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року. Існує спільне розуміння того, що довгострокове припинення вогню є пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, учасники Робочої групи з безпеки докладно обговорили тему посилення режиму припинення вогню, однак не досягли єдиного розуміння.

"Хоча кількість порушень режиму припинення вогню, згідно з даними СММ, за останні два тижні зменшилася порівняно з двома попередніми тижнями, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії дотику, як і раніше, викликає занепокоєння через значну активізацію бойових дій", - зазначив Кіннунен.

Політична робоча група провела конструктивне обговорення питань, пов'язаних із розробкою єдиного Плану дій щодо імплементації Мінських угод.

Учасники Гуманітарної робочої групи зосередили увагу на питанні осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, а також на можливому відкритті двох нових пунктів пропуску через лінію зіткнення у Золотому та Щасті Луганської області.

Економічна робоча група обговорила актуальні аспекти, пов'язані з водопостачанням, включаючи тарифи на оплату води, а також пенсійні виплати, мобільний зв'язок та екологічну ситуацію на Донбасі.

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