Двоє постраждалих у ДТП з участю мікроавтобуса та легковика на Тернопільщині померли в лікарні, - ДСНС

Двоє людей померли зранку в лікарні внаслідок важких травм,яких зазнали під час вчорашньої ДТП на Тернопільщині, в якій постраждали 9 осіб.

Про це повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зранку нам зателефонували з лікарні і сказали, що двоє людей, яких напередодні деблокували з понівечених в аварії автомобілів і доставили у медичний заклад, померли. За життя ще сімох постраждалих в смертельній автотрощі, борються лікарі", - сказала Крупа.

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