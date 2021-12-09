Штаму "Омікрон" в Україні немає, в кожному регіоні переважає "Дельта"-штам коронавірусу, - Кузін

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на 9 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон".

Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 9 грудня випадків захворювання штамом "Омікрон" не виявлено. Водночас наголошую, що українські лабораторії використовують ПЛР-системи, чутливість яких не має бути знижена до виявлення коронавірусної хвороби навіть через нові штами", - пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря, наразі всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону, або які проживають в районах, де спостерігається значний спалах захворюваності, підлягають обов'язковому ретельному дослідженню.

"Наразі всі досліджені зразки свідчать лише про те, що у кожному регіоні поширюється "Дельта"-штам", - наголосив Кузін.

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