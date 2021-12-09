Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу статистики.
"8 грудня 2021 року, відбулося спільне засідання Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України, на якому було схвалено Програму перепису населення України у 2023 році. Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить більше 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться у повідомленні.
Голова Держстату Ігор Вернер представив проєкт Програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації, зокрема щодо:
• основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);
• етнічного походження, мовних ознак та громадянства;
• освіти;
• джерел засобів існування;
• зайнятості;
• міграційної активності;
• визначення статусу інвалідності;
• житлових умов.
За інформацією відомства, отримана інформація дозволить охарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні співставлення.