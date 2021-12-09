Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми

В Україні схвалили Програму перепису населення України у 2023 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу статистики.

"8 грудня 2021 року, відбулося спільне засідання Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України, на якому було схвалено Програму перепису населення України у 2023 році. Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить більше 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться у повідомленні.

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Голова Держстату Ігор Вернер представив проєкт Програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації, зокрема щодо:

• основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);

• етнічного походження, мовних ознак та громадянства;

• освіти;

• джерел засобів існування;

• зайнятості;

• міграційної активності;

• визначення статусу інвалідності;

• житлових умов.

За інформацією відомства, отримана інформація дозволить охарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні співставлення.