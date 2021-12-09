Венедіктова перебуває з першим за 19 років візитом до Мін’юсту США: Говорили про екстрадицію

Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілась із заступником генерального прокурора США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

В рамках робочої поїздки до США Ірина Венедіктова зустрілась із заступником Генерального прокурора США з питань відділу кримінальних справ Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником і радником з міжнародних справ Брюсом К. Шварцом. Це перший візит українського Генерального прокурора до Міністерства юстиції Сполучених штатів Америки із 2002 року.

Представники Мін’юсту США відзначили високий рівень та тісну взаємодію між Міністерством юстиції США та Офісом Генерального прокурора.

"Екстрадиційне співробітництво між нашими країнами розвивається досить динамічно – за останній рік ми видали до США стільки ж осіб, скільки за попередні 4 роки разом узяті. І я переконана, що ми й надалі діятимемо злагоджено та ефективно в рамках кримінальних проваджень", - зазначила Венедіктова.

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