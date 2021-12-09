Штам коронавірусу "Омікрон" у 4,2 раза заразніший за "Дельту", - дослідження японських вчених

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється на ранній стадії захворювання в чотири рази активніше, ніж варіант "Дельта". До такого висновку прийшли японські вчені в ході дослідження.

"За даними дослідження, проведеного японським вченим, що консультує Міністерство охорони здоров'я країни, штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта". Це відкриття може підтвердити побоювання з приводу заразності нового штаму", - пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

До таких результатів прийшов Хіроші Нісіура, професор наук про здоров'я і навколишнє середовище в Кіотському університеті, що спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань. Він проаналізував дані геному штаму, знайденому у південноафриканців у провінції Гаутенг.

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"Варіант "Омікрон" заразніший, він долає імунітет, вироблений як природним шляхом, так і за допомогою вакцинації", - заявив Хіросі Нісіури.

При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало.