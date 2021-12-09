Керівників лікарень, де продавали COVID-сертифікати, відсторонюватимуть від роботи, - Кузін

Міністерство охорони здоров’я ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, де співробітники були залучені до продажу COVID-документів.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярно правоохоронці повідомляють про викриття зловмисників, які виготовляють документи про щеплення. Лише вчора на Донеччині викрили дві такі групи. Прикро констатувати, але йдеться також при причетність медичних працівників. Нагадую, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу COVID-документів. А всім, хто придбав фальшиві документи, хочу сказати, що вони купують не довідку, а ризик госпіталізації чи смерті внаслідок коронавірусу", - сказав Кузін.

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