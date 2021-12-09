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Українська сторона ініціює проведення позачергового засідання ТКГ для обговорення нового перемир'я на Донбасі, - Костін

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Українська сторона ініціює проведення позачергового засідання ТКГ для обговорення нового перемир'я на Донбасі, - Костін
Україна пропонує провести сьогодні позачергове засідання ТКГ. Українська сторона хоче обговорить питання нового перемир'я на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив РБК-Україна перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

За його словами, українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.

"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проєктом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.

За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.

Читайте також: У ТКГ обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але не досягли розуміння, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Анна Сергеева
    Живем, как в сказке о Маугли. Водяное перемирие, рождественское перемирие, пасхальное перемирие, 1-сентябрьское перемирие. А как стреляли и убивали, так и убивают. Зачем эти насмешки над Украиной. Украина войска отвела, вооружение отвела. Зато лугандоны решили эту проблему просто - не пускают наблюдателей и плевать им, что дроны видят их танки и ОБСЕ об этом на весь мир говорят.
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