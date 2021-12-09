У Раді хочуть дозволити 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни, зокрема до виборчого законодавства, який дозволить з 16-ти років балотуватися на місцевих виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це сказано у проєкті закону №6402, який 7 грудня внесли до парламенту група нардепів. Наразі документ передано на розгляд.

Як зазначають автори, законопроєкт спрямований на вдосконалення реалізації громадянських та політичних прав громадян, які досягли віку 16 років. Зокрема, це право на звернення громадян, право на повноцінну участь в об’єднаннях громадян, політичних партіях, а також право на безпосередню участь у процесах місцевого самоврядування — зокрема, в таких як місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, громадський бюджет тощо.

Зараз громадяни України можуть повноцінно скористатись своїми громадянськими та політичними правами з 18 років, до досягнення цього віку можливість реалізації цих прав суттєво обмежена.

"Проєкт Закону спрямований на розширення можливостей для громадян віком від 16 років активно долучатись до процесів місцевого самоврядування, участі у політичних партіях, керівних органах громадських об’єднань тощо.

Законопроєкт розроблений на запит підлітків на повноцінну участь у громадсько-політичному житті України та своєї громади з 16 років. Метою законопроєкту є створення можливостей для молоді реалізувати свій потенціал на два роки раніше, ніж це передбачено чинним законодавством", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Також зазначається, що запропоновані зміни щодо інформування платників податків про використання публічних коштів передбачають уточнення норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про політичні партії в Україні", Закону України "Про громадські об'єднання", Виборчого кодексу України, Цивільного кодексу України. У нормах цих законів, де є нижня межа участі — 18 років, ценз участі знижується до 16 років. Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про звернення громадян" закріплюються гарантії реалізації прав громадян віком від 16 років. Запропоновані зміни до Виборчого кодексу дозволяють реалізувати право бути обраним до органів місцевого самоврядування з 16 років. У випадку балотування на місцевих виборах громадянина від 16 років, він набуває повну цивільну дієздатність відповідно до запропонованих змін до Цивільного кодексу України.