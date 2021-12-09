США сьогодні оголосять санкції проти корумпованих осіб, серед них будуть громадяни України, - Квін

Сьогодні, 9 грудня, на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб. Подробиці очікуються ввечері.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на конференції "Сім років антикорупційної реформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті. Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17:30 подивіться, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте", - зазначила вона.

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