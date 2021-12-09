Цифрова ліцензія телеканалу М2 перейшла під контроль Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський отримав контроль над цифровою ліцензією на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Детектор Медіа".

"Внаслідок переоформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ". Раніше ця цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" - юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia. В 2021 року компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію", - повідомляє видання.

Право власності на ТОВ "Дідживан" 1 грудня переоформлено на ТОВ "Солюшинс". До 2019 року ТОВ "Солюшинс" належала генеральному директору "1+1" Александру Ткаченку. Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.

Відповідно, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", стверджує "Детектор Медіа".

Як повідомлялося, раніше український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов із наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку із цим каналу переоформлять ліцензії.