Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною (реклама)

Brookes CIL International School, яка відкриє свої двері у вересні 2022 року в Києві та є спільним проєктом Brookes Education Group (BEG) і CIL International, будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною.

На цьому наголошує директор Brookes CIL International School, лідер у сфері освіти з понад 30-річним досвідом Кевін Скіоч у своєму інтерв’ю для Forbes.

"У міжнародній школі Brookes CIL ми не хвилюємось за повітря, яким дихаємо, за забруднення чи джерела опалення. Усе це будується за новітніми технологіями і буде винятково безпечним", – сказав Кевін Скіоч.

Він запевнив, що для нього велика честь отримати можливість долучитися до створення та керування новою школою.

"Для мене велика честь отримати таку можливість. Я бачу, що українці - нація, орієнтована на сім’ю, і наша школа має ті самі орієнтири. Це буде навчальний світ, про який діти з гордістю розповідатимуть своїм рідним, бабусям і дідусям. А головне – до всіх дітей тут ставитимуться з любов'ю. Впевнений, що з цією школою українці стануть особливими. Я буду радий допомогти їм на цьому шляху", – заявив директор і засновник Brookes CIL.

Також він підкреслив, що Brookes CIL International School змінить саму українську освіту.

"Найкращі школи мають найкращі системи управління, які, своєю чергою, створюються новаторами. Члени правління цієї школи – це рішучі, неординарні люди світу, які започатковують велику ініціативу та створюють інституцію, що змінить освіту в Україні", – завершив Кевін Скіоч.

Кевін Скіоч, директор Brookes CIL International School, лідер у сфері освіти з понад 30-річним досвідом

Brookes CIL International School

Brookes CIL International School

Brookes CIL International School

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